Quase diariamente em fiscalizações na UPA Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) de Vilhena, o vereador e policial militar Sargento Damassa faz questão de publicar em suas redes sociais detalhes dos atendimentos na unidade.

Atestando a quantidade adequada de médicos no plantão e discriminando o número de pacientes atendidos, o vereador revela o funcionamento do pronto-socorro e das clínicas de maneira satisfatória, enquanto colhe demandas para colaborar com a unidade com sua emenda impositiva de R$ 20 mil destinada para a UPA em 2022.

Recentemente também o policial verificou a cozinha do Hospital Regional de Vilhena (HRV), que oferece alimentação de qualidade, conforme divulgação do parlamentar.

Desde o fim do ano passado foi providenciado que a UPA funcione com quatro médicos de segunda a sexta-feira no período diurno e com três médicos no período noturno e fins de semana.

A presença constante do vereador na UPA resultou ainda na destinação de emenda impositiva para a unidade no valor de R$ 20 mil para ser aplicado em 2022. Mas, além da UPA, Damassa também acompanha o atendimento no Hospital Regional de Vilhena (HRV), fazendo elogios à refeição oferecida. “Estive agora no Hospital Regional para verificar sobre o almoço dos pacientes. Em conversa com internados na ala dos acidentados todos elogiaram a refeição e a limpeza do ambiente”, publicou o vereador no último dia 21 de março.

A secretária municipal de Saúde, Weslaine Amorim, agradece o trabalho cooperativo do vereador e elogia a equipe das unidades que se esforçam para atender bem a população.

“Fazemos todo o possível para oferecer uma Saúde de qualidade à população e condições aos servidores. A presença de vereadores, como o Damassa, que acompanham de fato os trabalhos e divulgam a informação de maneira completa, mostra que temos tido muita seriedade. Quando vimos que o número de médicos na UPA não era suficiente para a demanda, que duplicou em relação ao número de atendimentos que havia no pronto-socorro do hospital, rapidamente entramos em contato com a empresa para aumentar o número de plantonistas. No HRV, mesmo com a reforma, buscamos dar qualidade às refeições e isso não é nós quem falamos, temos aí o vereador e os pacientes para comprovar tudo que temos fornecido à população”, completou Weslaine.