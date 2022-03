Os preços futuros do milho seguem operando no campo negativo da Bolsa Brasileira (B3) nesta quinta-feira (24). As principais cotações caiam até 1,3% e flutuavam na faixa entre R$ 94,00 e R$ 97,00 por volta das 11h49 (horário de Brasília).

O vencimento maio/22 era cotado à R$ 97,15 com desvalorização de 1,3%, o julho/22 valia R$ 95,19 com perda de 1,05%, o setembro/22 era negociado por R$ 94,75 com baixa de 0,83% e o novembro/22 tinha valor de R$ 97,04 com queda de 0,71%.

Mercado Externo

A Bolsa de Chicago (CBOT) também permaneceu recuando nesta quinta-feira para os preços internacionais do milho futuro por volta das 11h40 (horário de Brasília).

O vencimento maio/22 era cotado à US$ 7,49 com desvalorização de 8,25 pontos, o julho/22 valia US$ 7,28 com queda de 6,50 pontos, o setembro/22 era negociado por US$ 6,82 com perda de 5,25 pontos e o dezembro/22 tinha valor de US$ 6,66 com baixa de 5,75 pontos.

Segundo informações do site internacional Farm Futures, os preços do milho caíram esta manhã, com os tomadores de lucro se aproximando para tirar os topos dos ralis de ontem. Os preços mais baixos da energia também impediram uma nova alta no mercado de milho, apesar de um aumento nos dados semanais de produção de etanol divulgados ontem pela Administração de Informações sobre Energia dos EUA.

Por outro lado, a publicação destaca que, as perdas foram limitadas pela redução da oferta da América do Sul, uma vez que a seca induzida pelo La Niña continua a causar estragos nas plantações da região.