A diretoria do Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia (Cremero) iniciou nesta quinta-feira (24) o cumprimento de uma agenda de compromissos na regional de Vilhena.

O primeiro compromisso ficou por conta da fiscalização de rotina, desta vez no Hospital Regional (HR) de Vilhena.

Dentre as irregularidades mais graves encontradas esteve a concentração de dezenas de pessoas na ala Covid que aguardavam em fila suas cirurgias de cataratas.

De acordo com o diretor de fiscalização, Cleiton Cassio Bach, foi identificado que dois pacientes estavam sendo operados na mesma sala, apenas por um oftalmologista, sem anestesista ou outro profissional que pudesse atender a qualquer eventual intercorrência.

“Não havia ambiente cirúrgico para tais procedimentos, nem mesmo sala de recuperação e nenhum paciente tinha feito qualquer tipo de exame clínico pré-operatório. Na entrada, estes dividiam a recepção com pacientes suspeitos de Covid, inclusive usando o mesmo banheiro”, destacou.

Durante a fiscalização também foi registrado a entrada dos pacientes ao chamado “centro cirúrgico” com a própria roupa, sendo colocado apenas um avental que sequer cobria os braços.

“O acesso à área externa era livre. Inúmeras pessoas da equipe do hospital entravam e saiam, sem nenhuma preocupação com assepsia e antissepsia. Conversamos com o médico que realizava as cirurgias, a respeito das condições com que se realizavam os atendimentos, e ele entendeu por bem suspender as cirurgias dos pacientes que aguardavam”, acrescentou o 2º vice-presidente do Cremero, médico Marco Tulio Teodoro.

Terminada a fiscalização, a comitiva – também composta pela presidente, a médica Ellen Santiago e pelo delegado regional, médico Eduardo Scholer – se reuniu com representantes da direção do Hospital e com a secretária municipal de saúde, Weslaine Cristina de Amorim, que informou que a Secretaria de Saúde do Estado (Sesau) solicitou que o município fornecesse o espaço físico para que se realizassem os procedimentos. As demais irregularidades encontradas serão protocoladas nos órgãos responsáveis oficialmente após finalização do relatório pelo departamento.