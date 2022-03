Com quase 20 anos de serviços prestados à Polícia Militar de Rondônia, o sargento Ezequiel Neiva, hoje deputado estadual, foi um dos veteranos agraciados com a Moeda Veteranis Honorem.

O parlamentar recebeu a honraria pelas mãos do comandante-geral da PM, coronel James Padilha, em evento no Comando Geral da corporação, em Porto Velho, com a presença de policiais militares da reserva remunerada, Tuma de 1980/1981.

A outorga da Moeda Veteranis Honorem, de acordo com o deputado, é para homenagear aos policiais militares pelo tempo de serviço prestado à sociedade, contribuindo para a construção da Polícia Militar. Para a realização do evento o deputado destinou emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil, para a aquisição das moedas.

O comandante-geral coronel PM James Padilha, destacou o tempo de serviço prestado pelos veteranos, que vieram de outros estados, a exemplo da turma de 1981. Disse que o espírito de corpo e fé na causa policial militar os conduziram há anos de dedicação exclusiva à Corporação, exercendo com amor à profissão, seguindo com afinco os princípios da hierarquia e disciplina, objetivando colaborar para a manutenção da ordem pública e segurança dos rondonienses, mesmo com o risco da própria vida.

O deputado Ezequiel Neiva falou sobre a importância do policial militar para a sociedade e relatou algumas experiencias durante seus quase 20 anos de corporação. “Hoje estou deputado estadual e pude contribuir para a compra das moedas comemorativas para homenagear mil policiais”, destacou Neiva ao firmar compromisso para a aquisição de moedas comemorativas a todos os veteranos da PM de Rondônia.

Presidente da Aspometron, Francisco Costa, enalteceu o trabalho realizado por todos os veteranos, falando sobre a importância que cada um teve para a segurança pública do Estado.