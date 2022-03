Na tarde desta segunda-feira, 28, um homem ainda não identificado levou um “corretivo” após tentar assaltar um motorista no pátio de um posto de combustível, em Vilhena.

As informações são conta que um motorista estava no banheiro do posto quando o suspeito armado com um simulacro de pistola anunciou o assalto.

Contudo, algo saiu errado para o ladrão, que além da pistola de brinquedo portava uma faca na cintura e tentou sacá-la, mas não deu tempo, populares que estavam próximos imobilizaram o bandido e ainda aplicaram um “corretivo” no malandro.

A Polícia Militar foi chamada e conduziu o suspeito para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

