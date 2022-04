A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia encerrou o primeiro trimestre de atividades com excelentes entregas à população rondoniense. Nossas equipes, que trabalham 24 horas por dia, guardando as sete BRs sob nossa tutela, registraram números superiores se comparados com o mesmo período do ano passado.

Nas operações de enfrentamento ao tráfico de drogas em região de fronteira, quase 800 Kg de cocaína foram apreendidos, com prejuízos estimados em R$ 150 milhões às organizações criminosas. As apreensões de maconha e skunk foram mais de 300% superiores às do primeiro trimestre de 2021.

Na defesa do bioma amazônico, a PRF em Rondônia atuou intensamente. Foram identificadas irregularidades no transporte de 1.735 metros cúbicos de madeira. A exploração irregular das riquezas do subsolo também apresentou destaque positivo: mais de cinco toneladas de cassiterita foram apreendidas e quase 4 Kg de ouro ilegal foram encaminhados à justiça.

Os resultados na recuperação de automóveis roubados também cresceram. No total, 122 veículos (mais de um por dia) foram recuperados durante os primeiros 90 dias de 2022. Por fim, 95 foragidos da justiça foram recapturados e colocados à disposição do Poder Judiciário para cumprimento das medidas pertinentes.

A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia não para. 2022 está apenas começando e nossos servidores estão motivados para seguir contribuindo, de modo positivo, nos índices de segurança pública em nosso Estado.

https://