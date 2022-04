Nesta quarta-feira, 06, o Diip bar promove a quarta do rodízio de petisco com toque oriental delicioso das 19h as 22h, por apenas R $39,90, além disso Chopp Brahma R $5.90 até as 20h.

Diip Bar, um local aconchegante para você passar momentos agradáveis, em Vilhena.

O Diip Bar está localizado na Avenida Capitão Castro, 4067 – Centro de Vilhena.