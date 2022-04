Na manhã deste sábado, 9, moradores da linha A5, próximo ao Baixadão no distrito de Novo Conquista, enviaram vídeos a redação do Extra de Rondônia mostrando uma ponte prestes a desabar e podendo causar graves acidentes.

Um sitiante gravou imagens por baixo da ponte mostrando a situação caótica que está o madeiramento totalmente podre.

De acordo com a narrativa do agricultor, entrou em contado com a prefeitura por várias vezes reclamando da situação, mas recebeu como resposta do secretário de obras que não há material para recuperar a ponte, onde passam dezenas de veículos, inclusive ônibus escolar lotado de crianças.

A população está indignada com poder público, “eles não fazem nada para amenizar a situação dos moradores dessa região, mas esse ano é ano eleitoral e eles vão aparecer por aqui, vamos dar o troco”, disse uma agricultora.

“Enquanto o poder público brinca de administrar o município, nós da área rural estamos à mercê dessa situação caótica, será que vai ter que acontecer um acidente sério com um ônibus escolar para que eles tomem providências? ”, comenta um sitiante.

