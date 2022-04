A filiação do vice-governador José Jodan ao PSC era mais ou menos esperada, e foi fruto de articulação do deputado estadual Luizinho Goebel, certamente com vistas de formar um grupo forte para concorrer às eleições deste ano.

Na manhã do sábado, 9, a reportagem do Extra de Rondônia conversou brevemente com Jodan que confirmou sua participação no pleito de outubro, porém ainda não definiu a que cargo concorrerá.

Segundo ele, haverá uma conversa com o governador Marcos Rocha nos próximos dias, e deste encontro deverá sair a definição acerca de seu destino.

Nos bastidores da política do Estado o que se espera para Zé Jodan é sua integração na nominata que o PSC pretende lançar para a disputa a deputado federal.