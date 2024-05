A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) anunciou nesta quinta-feira, 2, que, a partir da próxima semana, duas Unidades Básicas de Saúde passarão a atender a população com horário estendido, em dias pré-determinados em Vilhena.

A UBS Liro Hoesel (bairro Cristo Rei) e a UBS Leonardo Alves de Souza (setor 08) estarão abertas até as 22 horas nas segundas e terças-feiras.

O secretário Wagner Borges explicou que a medida irá valer durante todo o período sazonal de gripes, em que há registro de aumento no atendimento de pessoas com síndromes gripais, bem como o aumento de ocorrências de contaminação por dengue. “Temos o objetivo de diminuir o fluxo na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que tem registrado mais de 700 atendimentos por dia”, argumentou. (assista AQUI).

De acordo com a Semus, as regiões de origem da maioria dos pacientes são aquelas cobertas pelas duas UBS. Por essa razão, são elas que terão atendimento reforçado. Os dias com maior procura por consultas ambulatoriais acontecem nas segundas e terças-feiras, justificando, assim, a escolha desses dois dias para o reforço.

Recentemente, a Semus chegou a colocar, por uma semana, todas as UBS com horário de atendimento estendido, o que trouxe um resultado significativo nos atendimentos. Agora, além de atender até as 22 horas, essas unidades também estarão aptas a fornecer medicação – o que antes só era realizado na UPA.