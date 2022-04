Um trote numa loja veterinária localizada na Avenida Curitiba com a Avenida Melvin Jones mobilizou efetivo militar na manhã desta segunda-feira, 11, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, um homem ligou para o estabelecimento, sendo atendido por uma funcionária, ele disse a ela que do lado de fora havia um homem armado e que era para ela juntar o dinheiro que havia no caixa que o comparsa iria entrar e se o dinheiro não estivesse disponível iria matar a todos.

Contudo, uma funcionária estava numa outra sala e os funcionários acharam que ela tinha sido pega como refém.

No momento passava uma guarnição da Polícia Militar, sendo comunicada do fato pelos funcionários.

Os policiais entraram e confirmaram que a mulher que estava na outra sala estava bem, e com isso, fizeram uma varredura no local e nas proximidades, mas não localizaram nenhum suspeito.

>>>Ouça áudio: