As alterações solicitadas por algumas classes de servidores no texto do PCCS (Plano de Cargos, Carreiras e Salários) estão sendo consideradas pela Prefeitura de Vilhena e serão debatidas pela equipe técnica do Executivo junto do órgão que representa a classe dos servidores municipais, o Sindsul (Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia), bem como equipe técnica da Câmara Municipal de Vereadores.

O convite para o trabalho conjunto foi feito pelo prefeito Eduardo Japonês na manhã desta segunda-feira, 11. A primeira reunião ficou marcada para esta quarta-feira, 13.

“Como as alterações no PCCS propostas pelos servidores geram impacto financeiro, somente o Poder Executivo pode fazer, de fato, essas mudanças no texto. Assim, pedimos a retirada do projeto para que, juntos, façamos o mais rápido possível essas adequações e reenviemos o projeto para votação na Câmara, com o objetivo de os planos entrarem em vigor a partir do Dia Internacional do Trabalhador, 1° de maio, como a maior iniciativa de melhoria salarial para os trabalhadores da Prefeitura em toda a história do Município, num conjunto de seis leis com quase R$ 30 milhões de aumento na remuneração de todas as secretarias”, explica o prefeito Eduardo Japonês.

Ao todo, 2.053 servidores serão beneficiados com o PCCS a partir do momento que a lei entrar em vigor.