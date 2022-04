A Copa Cidade de Futebol de Campo começou na última semana com duas partidas pela categoria aberto, e a Secretaria Municipal de Esportes (Semes) de Vilhena lembra que as inscrições para a categoria veterano seguem abertas, tendo agora, a possibilidade de inscrição para qualquer pessoa nascida em 1987 ou anos anteriores.

Para esta categoria, as inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Semes, até o dia 22.

“Finalmente a bola rolou para a Copa Cidade, um torneio que não era realizado desde 2015. Nestas últimas semanas, conversamos muito com as equipes do veterano sobre esta competição. Como é campo completo, nos reunimos com os representantes dos clubes, que pediram que para esta categoria, fosse reduzida a idade mínima dos atletas de 40 para 35 anos, então, em um consenso atendemos este pedido e estendemos o prazo de inscrição”, destaca Welliton Oliveira, secretário municipal de Esportes.

O antigo regulamento para a categoria veterano determinava que as equipes deveriam ser formadas com jogadores de 40 anos ou mais, com exceção de cinco atletas nascidos até 1987. Agora, com esta mudança, todos os times podem contar com todos os jogadores nascidos a partir do ano de 1987.

A inscrição por equipe para a categoria veterano é no valor de R$ 350, e pode ser feita até o dia 22 deste mês, diretamente na sede da secretaria, que fica localizada na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, anexa ao Ginásio Jorge Teixeira, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

A Semes reitera que todo o valor arrecadado com as inscrições será revertido para a premiação da competição. O congresso técnico da categoria veterano acontecerá no dia 22, às 19h, na sede da secretaria. A primeira rodada do veterano começa no dia 25 de abril, às 19h.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp da Semes, através do número (69) 3321-2174.