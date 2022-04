O Real Ariquemes venceu nesta quarta-feira, 14, nos pênaltis o Porto Velho por 3 a 0 no estádio Gentil Valério, em Ariquemes, após também ter vencido no tempo normal por 2 a 1, e garantiu presença na final do segundo turno do Campeonato Rondoniense 2022. A partida foi válida pelo jogo de volta da semifinal do Estadual.

O Porto Velho iniciou melhor na partida e pressionando os donos da casa. Aos 24 minutos, Wembley cobrou fata, a bola desviou na barreira e sobrou para Fágner, que finalizou a bola para o fundo das redes. Após o gol sofrido, o Real Ariquemes começou a se organizar em campo, porém não ofereceu perigo à meta do goleiro Martins.

Após o intervalo, o Real Ariquemes voltou melhor a campo e passou a envolver o Porto Velho. Aos 13′, Juninho Rosa cobrou falta e deixou tudo igual. Após o gol, o Furacão do Jamari foi ao ataque e passou a buscar o gol da vitória, porém, aos 27 minutos, os donos da casa ficaram com um jogador a menos após a expulsão do atacante Leleco. Apesar da baixa, o Real Ariquemes seguiu persistindo até que, aos 48′, o árbitro Jonathan Antero Silva assinalou penalidade em favor do Rubro Negro. Na cobrança, Léo Mineiro chutou e garantiu a vitória no tempo normal. Após o gol ocorreu uma troca de agressões entre os jogadores e membro das comissões técnicas de ambas equipes.

Nas cobranças de penalidades, quem brilhou foi o goleiro Rodrigo, que defendeu as finalizações de Kiko Alagoano, Wembley e Guarate. Nos chutes, o Furacão do Jamari teve 100% de aproveitamento, marcando com Léo Mineiro, Edson e Fabrício, garantindo sua presença na decisão do turno.

Com o resultado, o Real Ariquemes chegou à decisão do segundo turno e agora aguarda a definição do seu adversário que será conhecido no sábado no duelo entre União Cacoalense e Genus no estádio Aglair Tonelli Nogueira, em Cacoal. Já o Porto Velho foca em sua estreia na Série D do Campeonato Brasileiro na segunda-feira diante do Náutico-RR no estádio Canarinho, em Boa Vista.