Em abril a casa de show mais sertaneja de Vilhena, Old Ranch, comemora 10 anos de existência.

A melhor casa noturna sertaneja do Cone Sul de Rondônia está de cara nova, ambiente ampliado e muito confortável, além disso, oferecendo sempre um bom atendimento e shows de artistas de renome nacional.

Sob o comando do empresário Eliton Costa que atua no ramo do entretenimento a mais de 13 anos, a casa tem conquistado a preferência dos vilhenenses a cada dia com novas atrações.

“A festa é dedicada a vocês amigos e clientes que sempre estão presentes em nossas jornadas de sucesso. Muitos momentos inesquecíveis de emoções e histórias que até aqui vivemos”, frisou Eliton.

Hoje não poderia ser diferente, a casa terá as atrações de: Jalis & Gustavo, Alipe Alves, Dj Enevax e Dj Ulis para uma super festa de comemoração.

Old Ranch está localizada na Avenida Major Amarante, 4229 – Centro. Ingressos antecipados na Diip Bar.

