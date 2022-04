O Departamento de Competições da FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) divulgou nesta segunda-feira, 18, a tabela detalhada das finais do segundo turno do Campeonato Rondoniense 2022 entre União Cacoalense e Real Ariquemes.

O jogo de ida está programado para domingo (24/04), às 15h45 (horário de Rondônia), no estádio Gentil Valério, em Ariquemes.

Já o segundo jogo da final está agendado para o dia 30 de abril (sábado), às 19 horas (horário de Rondônia), no estádio Aglair Tonelli Nogueira, em Cacoal. Por ter feito a melhor campanha no segundo turno, o União Cacoalense garantiu o direito de fazer o segundo jogo da final em casa.

Campeão do primeiro turno, o Real Ariquemes pode conquistar o título antecipado do Estadual 2022 caso também vença o segundo turno da competição. Já o União Cacoalense precisa vencer o 2º turno do Estadual para provocar mais dois jogos entre as equipes nas finais do Campeonato Rondoniense.