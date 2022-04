Cumprindo o que já se tornou uma maratona, o Fluminense volta a campo nesta ça-feira (19), no Maracanã, para enfrentar o Vila Nova-GO pela terceira fase da Copa do Brasil, depois de vencer o Cuiabá, por 1 a 0, no último sábado (16), na Arena Pantanal, pela Série A Campeonato Brasileiro.

Já o adversário goiano disputa a Série B e vem de empate sem gols contra o Novorizontino dentro de casa. Na estreia da competição, empatou em 1 a 1 com o Vasco em São Januário. O jogo de ida entre Flu e Vila Nova, a partir das 21h30 (horário de Brasília), será transmitido ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de notícias com Luiz Ferreira.

A vitória do Tricolor tranquiliza o clima nas Laranjeiras, após a derrota, por 3 a 0, para o Junior Barranquilla pela Copa Sul-Americana, competição pela qual também jogou o Cuiabá na última , na Argentina, quando foi derrotado pelo Racing por 2 a 0. O excesso de jogos e viagens foi criticado pelo técnico Abel Braga.

“É desumano. Não quero dar desculpa de nada, porque o Cuiabá teve aquela divisão de vôo: eles foram para Porto Alegre, ficaram cinco horas, depois foram para São Paulo onde ficaram mais três horas e chegaram aqui [em Cuiabá] de madrugada também”, pontuou o treinador durante coletiva.