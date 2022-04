Na madrugada desta sexta-feira (22), uma acadêmica, de 33 anos, teve seu carro incendiado por um criminoso armado, no bairro Jardim Santana, na zona leste de Porto Velho.

A mulher relatou aos policiais que teria saído de sua residência em seu veículo, na companhia de uma amiga, quando foi abordada por um homem armado no meio do trajeto.

Com a arma apontada para as mulheres, o criminoso ordenou que a condutora parasse o veículo. Sem falar nada, o homem jogou gasolina no carro, ateou fogo com as vítimas dentro e fugiu.

Desesperadas, as mulheres saíram do carro e pediram ajuda de populares. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas o veículo já havia sido destruído pelo fogo.

Aos policiais, a proprietária do veículo relatou que dias antes do crime, ela teria discutido com um homem por causa de um cachorro. Por conta disso, a mulher disse que foi ameaçada.

Policiais militares realizaram patrulhamento pela região, mas não localizaram o criminoso.