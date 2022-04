Jaíne Mackievicz, de 29 anos, é rondoniense e foi a vencedora de um reality show de gastronomia estadunidense no início da semana.

A uma emissora em Rondônia ela disse que além da 1ª colocação, foi um prêmio poder representar a culinária brasileira. “Poder mostrar os sabores do nosso país, que eu amo tanto. Eu consegui fazer brigadeiro, consegui fazer moqueca, arroz e feijão, teve de tudo”, lembrou.

Jaíne é natural de Costa Marques (RO), mas viveu a maior parte do tempo em Ji-Paraná (RO) antes de migrar para os Estados Unidos. O que motivou a mudança foi o amor pela gastronomia e admiração pela Julia Child, uma autora de livros de culinária estadunidense.

A vencedora contou que foi uma surpresa quando entraram em contato convidando para participar da 1ª temporada do “The Julia Child Challenge”, um reality show de competição culinária, feito em homenagem à autora.

“Eu tinha escrito um artigo para uma revista dos Estados Unidos contando a minha história com a Julia, como que eu era louca por ela e, na verdade, que eu mudei para os Estados Unidos por causa dela. Eles entraram em contato comigo e minha primeira reação foi ficar com muito medo”, comenta.

Para a rondoniense, os principais desafios eram a língua e o medo de não conseguir reproduzir as receitas da mulher que lhe inspirou e inspira.

“Eu acho que foi uma jornada de superação para mim assim como para tantos outros brasileiros que se mudam para cá e querem construir uma nova vida. Poder representar essas pessoas com a imigrante que eu sou para mim foi uma coisa fantástica”.

Ao longo de seis episódios, oito cozinheiros competiram entre si reproduzindo receitas da Julia. A Jaíne aproveitou o momento e os ingredientes disponíveis para colocar nos alimentos sua identidade brasileira e rondoniense.

“Eu fiz uma moqueca de peixe de água salgada, mas com o mesmo estilo que meu pai me ensinou, com bastante leite de coco e azeite de dendê. Eu acho que foi o primeiro prato que mostrou aos jurados que eu podia agregar com sabores do nosso país”, relembra.

Durante a final, que aconteceu esta semana, a vitória de Jaíne também teve um “gostinho de casa”. Para o futuro ela planeja continuar escrevendo livros de gastronomia, ensinando receitas brasileiras para os gringos e, quem sabe, receitas de fora para brasileiros.