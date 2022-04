No começo da noite desta segunda-feira, 25, uma carreta Scania de cor vermelha com placa de Ji-Paraná, tombou na descida do Rio Piracolino, saída para Porto velho, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista relatou que um caminhão ¾ seguia a sua frente e quando chegou no pardal, achando que estava funcionando, o condutor freou bruscamente, com isso, para não bater na traseira do outro, também freou, mas acabou perdendo o controle, saiu da pista e tombou as margens da rodovia.

A carreta estava carregada com fertilizantes e boa parte da carga se esparramou ao londo da pista. O motorista não sofreu ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local e controla o trânsito.

