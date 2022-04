Acidente envolvendo um garoto de sete anos que conduzia uma bicicleta e um ônibus de transporte escolar aconteceu na tarde desta quarta-feira, 27, na Avenida Rondônia, em Vilhena.

De acordo com as primeiras informações, no choque, a bicicleta foi parar embaixo do coletivo e o menino sofreu um corte profundo na cabeça, entre outros ferimentos.

O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima consciente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) isolou a área para registro da ocorrência.