Treinando na Escolinha de Futebol Pingo de Ouro há poucos meses, o adolescente Robinson Campos de Paula, de 16 anos, chamou a atenção do professor Aluísio Cunha Ramos, o “Maradona”, que através de vídeos conseguiu agendar um teste para o atleta no Santa Cruz de Anápolis, em Goiás.

Robinson, que é atacante, torcedor do Flamengo e tem como ídolo o português Cristiano Ronaldo, embarca essa semana para lá e na segunda-feira 02 começa a ser avaliado pelos dirigentes e técnicos do Santa Cruz.

Tanto o garoto quanto seu professor estão confiantes que vai dar tudo certo, e que Robinson tem potencial para conseguir ser aprovado e começar a construir uma carreira de sucesso no esporte.

“Trata-se de um menino dedicado, talentoso e com muita disposição para superar os desafios. Estou muito feliz de ele ter essa oportunidade tão significativa neste momento”, disse Maradona.

Por sua vez, Robinson está consciente da responsabilidade que lhe cabe, e garantiu todo o empenho para conseguir ser bem-sucedido. O menino já teve outra chance num time de expressão fora de Rondônia, o Misto de Cuiabá, mas acabou tendo de interromper o processo em virtude da pandemia.

“Não quero deixar passar essa oportunidade, e prometo me esforçar ao máximo para ir bem nos testes, e valorizar nossa Escolinha Pingo de Ouro, o professor Maradona e a querida cidade de Alto Paraíso e seu povo”, afirmou.

Por enquanto ele conseguiu apoio do deputado estadual Adelino Folador, que custeou todos os exames do garoto, além do prefeito João Pavan, de professores da Escola Laurindo Rabelo, além do professor de capoeira “Magrão”, do amigo David e do site Alto Paraíso Notícias.

Porém, o rapaz está indo praticamente com o dinheiro contado da passagem, portanto precisa de auxílio para alimentação e outras despesas.

Por isso, Maradona faz um apelo a quem puder contribuir com Robinson neste aspecto, fazendo doações através do PIX 42171016272, que está em nome de Aluísio.

“Ajudem esse menino a realizar seu sonho, assim como outros que através deste exemplo dele podem acabar seguindo a carreira esportiva, ficando longe das drogas e de tudo o que não presta”, destaca o treinador.

A Escolinha de Futebol Pingo de Ouro atualmente atende 89 atletas, com idades que variam entre 5 e 17 anos. Por sua vez, Robinson chegou até a escola levado pelo Conselheiro Tutelar “João Padre”, que é um entusiasta do esporte amador de Alto Paraíso, e sempre está apoiando atletas e clubes da cidade.