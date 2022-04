COMANDA “IMPERATRIZ LEOPOLDINA”

A entrega de diplomas “IMPERATRIZ LEOPOLDINA” no dia 27 de abril, no Teatro Municipal de Cacoal realizado pelas Secretarias Municipais de Cultura – SEMC, que tem como secretário Pedro Rabelo, mestre de cerimônias no evento, e de Educação de Cacoal foi prestigiada por autoridades como secretários Gildeon Alves da SEMED e a adjunta Márcia Antunes, o prefeito Adailton Fúria, primeira-dama Joliane Tamires, vice-prefeito Cássio Góis e a esposa Micalister Moreira, o presidente João Paulo Pichek da Câmara Municipal de Cacoal, profª Silvana dos Santos Miguel, promotor de justiça Marcos Ranulfo e advogada Dorislene Mendonça.

Agradeço e me senti honrada em receber o diploma “IMPERATRIZ LEOPOLDINA” ontem dia 27, no Teatro Municipal de Cacoal, entregue a mim pela primeira-dama Joliane Tamires da Capital do Café, no evento que teve realização das secretarias municipais da Cultura – SEMC e da Educação SEMED.

Professora, jornalista, SILVIA CRISTINA tem encantado com seu trabalho, dedicação e luta em prol do combate ao câncer, além de ser exemplo vivo de superação. Ex-vereadora e ex-deputada estadual, eleita em 2018 deputada federal por Rondônia, tornando-se a primeira mulher negra a representar o estado na Câmara dos Deputados. A deputada federal SILVIA CRISTINA será HOMENAGEADA e será MESTRE DE CERIMÔNIAS no troféu CACAU DE OURO 2022, evento que acontece no dia 25 de junho no Toldu’s Buffet e Eventos, e que faz parte da programação da SEMANA MUNICIPAL DO CAFÉ E DO CACAU em Cacoal/RO.

TEMPORADA DE FÉRIAS

Em mais uma temporada de férias, meu irmão empresário José Ricardo Linhares e a esposa nutricionista Kelly Dantas Linhares curtem as belezas das praias de João Pessoa, na Paraíba, com o filho Pedro. Na foto o casal faz pausa para foto com indescritível pôr-do-sol no badalado terraço do Sky Bar.

Estilista LINDA VON RONDON que tem seu prestigiado Ateliê de alta costura em Cacoal/RO, que visa a criação de peças EXCLUSIVAS para formatura, casamento, batizado, bodas, aniversários, entre outros eventos que são de grande importância na vida de qualquer pessoa, será HOMENAGEADA no troféu CACAU DE OURO 2022 na Capital do Café e é a responsável pela criação do traje da idealizadora e realizadora jornalista Marisa Linhares do tradicional evento, que faz parte da extensa programação da SEMANA MUNICIPAL DO CAFÉ E DO CACAU.

SICOOB FRONTEIRAS

Diretores e gerentes da SICOOB FRONTEIRAS desfrutam premiação ganha pela renomada cooperativa no ano de 2020, em viagem pela Europa, com extenso roteiro por Paris. Na foto o gerente geral Edvaldo Rodrigues da agência de Cacoal/RO, os diretores Tiago Zandoná de administração e Rosilaine Repiso de negócios, e o gerente Ivan Dutra Prado da agência de Colorado do Oeste/RO durante passeio por Londres. ROSE comemora aniversário no próximo DIA 02.