A abertura oficial do Movimento Maio Amarelo 2022 em Rondônia acontece nesta sexta-feira (29) a partir das 9h30 no Palácio Rio Madeira – PRM, Edifício Pacaás Novos, no Salão Nobre Rosilva Shockenes.

O Maio Amarelo é coordenado pelo Departamento Estadual de Trânsito – Detran-RO por meio da Diretoria Técnica de Educação de Trânsito – Dtet e conta com a participação do Poder Público, instituições da iniciativa privada e sociedade civil.

O Movimento Maio Amarelo tem por objetivo colocar em pauta o tema da segurança viária e mobilizar o Poder Público e a sociedade de modo geral para debater o assunto, buscando soluções para que o trânsito seja mais seguro e humanizado para todos.

O diretor-geral do Detran Rondônia, Paulo Higo Ferreira de Almeida, explica que o Conselho Nacional de Trânsito – Contran definiu o tema que todos os órgãos que compõe o Sistema Nacional de Trânsito – SNT devem dar ênfase as ações de educação do Movimento Maio Amarelo 2022 e em todas as ações realizadas durante o ano.

A Resolução 871/2021, de 13 de setembro, trouxe o slogan: “Juntos Salvamos Vidas” para que possamos refletir e trabalhar ações efetivas que possam fazer a diferença no trânsito seja em Rondônia, no Brasil e em diversos outros países onde o Movimento Maio Amarelo é realizado, tendo em vista que esta é uma Campanha de Educação de Trânsito internacional.

O diretor Técnico de Educação de Trânsito, Ruymar Pereira, ressalta que toda a sociedade está convidada a fazer parte das ações educativas do Movimento Maio Amarelo que estará sendo realizada em todo o Estado de Rondônia. “Cada pessoa pode contribuir com a campanha, tendo uma mudança de comportamento no trânsito e fazendo a coisa certa”, afirmou Ruymar.

E continuou dizendo que conhecer e respeitar a legislação de trânsito é uma maneira de salvar vidas, o condutor de veículo automotor deve respeitar o limite de velocidade da via, o pedestre deve atravessar a rua na faixa e sempre antes de iniciar a travessia deve sinalizar com a mão para que o motorista o veja e pare o carro para que o pedestre possa fazer a travessia da faixa com segurança, “são medidas simples que fazem toda a diferença no trânsito”, afirmou.

PROGRAMAÇÃO PORTO VELHO

A abertura do Movimento Maio Amarelo em Porto Velho contará com a palestra do diretor técnico de Fiscalização e Ações de Trânsito – Dtfat e coordenador da Lei Seca em Rondônia, Welton Roney Nunes Ribeiro que irá tratar sobre a “Ação de Trânsito como Ferramenta Eficaz de Segurança Pública”.

Em seguida o coordenador de Registro Nacional e Sinistros e Estatísticas de Trânsito – Corenaest, Iremar Torres Lima, irá falar sobre o método, tabulação e uso de dados estatísticos de acidentes de trânsito. Vale ressaltar que a coordenadoria de Estatística do Detran Rondônia está entre as melhores do Brasil, inclusive serve de referência para muitos estados.

MAIO AMARELO EM ARIQUEMES

A abertura do Movimento Maio Amarelo 2022 em Ariquemes, acontece na segunda-feira (2), às 10h no auditório da Ciretran da cidade que fica localizada na Avenida Tancredo Neves, setor Institucional, n. 5500.

A coordenadora de Educação de Trânsito – CET do Detran Rondônia – Glauce Souza de Abreu e o professor, Sidinei Costa de Oliveira Rodrigues estarão palestrando sobre “Trânsito Seguro Depende de Nós”.

MAIO AMARELO EM JI-PARANÁ

A programação de abertura do Movimento Maio Amarelo em Ji-Paraná está prevista para acontecer também na segunda-feira (2), às 15h e será realizada no Auditório Leila Barreiros que fica localizado na Rua Primeiro de maio, n. 520, bairro – Dom Bosco. Após o encerramento do evento acontece uma carreata saindo do local do evento e seguindo até o Estádio Biancão.

MAIO AMARELO EM ROLIM DE MOURA

A abertura do Movimento Maio Amarelo em Rolim de Moura acontece na terça-feira (3) às 19h30 no Auditório da Faculdade de Rolim de Moura – Farol, que fica localizada na RO-383, Km 1, lado Sul, zona rural. O evento abordará tema previsto na Resolução n.871/2021 do Conselho Nacional de Trânsito – Contran e tem como objetivo fazer uma reflexão acerca das Políticas Nacionais de Trânsito enfatizando o respeito à vida dos mais vulneráveis na via.

A palestra será ministrada pelo procurador do Detran Rondônia, Saulo Rogério, que irá abordar “Vulnerabilidade e Fragilidade da Vida no Trânsito: um olhar jurídico do papel da entidade na mobilidade humana”.

O diretor-geral do Detran Rondônia, Paulo Higo Ferreira de Almeida e o diretor Técnico de Educação de Trânsito, Ruymar Pereira confirmaram presença na abertura do Movimento Maio Amarelo 2022 de Porto Velho; Ariquemes; Ji-Paraná e Rolim de Moura.