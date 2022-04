No final da manhã deste sábado, 30, o Corpo de Bombeiros foi chamado para atender um caso de incêndio em residência na Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), em Vilhena.

De acordo com apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, a moradora contou aos bombeiros que sua filha de quatro, usando fósforos, ateou fogo em um sofá que estava na sala e havia roupas em cima, e com isso, as chamas se alastraram rapidamente.

A moradora tentou apagar o fogo com uma mangueira, mas não conseguiu e chamou o Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros chegaram rapidamente e conseguiram evitar que as chamas se alastrassem pela casa.