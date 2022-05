Acidente envolvendo uma bicicleta elétrica e um carro Toyota Corolla, com placa de Colorado do Oeste, aconteceu na noite deste domingo, 1, na BR-435, centro de Cerejeiras.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia no local do fato, Ivanildo Soares Medeiros, de 77 anos, trafegava pela Rua José Neiva, conduzindo uma bicicleta elétrica e teria feito uma manobra para desviar de uma moto, com isso, acabou sendo atingido pelo carro, no qual o motorista seguia pela rodovia sentido Colorado.

No choque, o idoso foi lançado contra o para-brisa caindo no asfalto e morreu no local. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas apenas constatou que a vítima estava em óbito.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Técnica Científica (Politec) estão a caminho do local.

Após os trabalhos da perícia, o corpo será removido pela funerária de plantão Bom Jesus.