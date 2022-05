A ex-senadora e militante histórica do Partido dos Trabalhadores (PT) em Rondônia, Fátima Cleide falou neste sábado, 30, com a reportagem do Extra de Rondônia, ocasião em que comentou seu retorno à política na condição de pré-candidata após certo tempo sem disputar eleições.

Segundo Fátima Cleide, a decisão foi construída dento do PT de forma coletiva, uma vez que o entendimento do partido é que neste momento o país precisa eleger não apenas Lula como presidente, mas compor uma base de apoio experiente e sólida no Congresso Nacional, a fim de dar sustentação ao seu governo.

“Teremos uma missão muito importante e difícil pela frente, que é devolver o Brasil a todos os brasileiros, retomar o eixo deste país, promover o desenvolvimento e resgatar nossa soberania, e para isso é preciso dispor de pessoas experientes e comprometidas com as pautas sociais”, afirmou.

Ela explicou que há muitas medidas urgentes a serem tomadas para o enfrentamento das desigualdades e corrigir distorções graves que foram efetuadas nos últimos anos, citando o caso da Emenda Constitucional 95, que congelou os índices de investimentos públicos na área social entre 2.016 e 2.036, “isso no momento em que vivemos uma pandemia, a volta da fome e da miséria e inflação em alta”.

Segundo a ex-senadora, há outras ações que precisam ser tomadas, caso do apoio a famílias em situação de vulnerabilidade, que padeceram com a extinção do Bolsa-Família e implantação do Auxílio-Brasil.

“Só em Rondônia ficaram de fora do novo programa mais de 390 mil famílias, e isso sem contar que esse programa tem prazo definido para acabar, coincidentemente logo depois das eleições deste ano”, destacou.

Fátima declarou que deixa sua rotina de professora numa escola da Zona Leste da capital para participar do processo eleitoral na condição de uma possível concorrente à Câmara Federal, “e lá chegando quero mais uma vez trabalhar em prol de nossa população e representar com dignidade o Estado de Rondônia no Congresso Nacional”.

Ela destacou que, mesmo tendo exercido um mandato como senadora, ainda reside na mesma casa, num conjunto habitacional do Bairro Três Marias, em Porto Velho, e que da mesma forma como já fez antes, enfrentará o desafio de uma campanha com destemor e empenho.

“Se tiver essa oportunidade, serei mais uma vez um pequeno Davi enfrentando os Golias da política local, com e sem mandato. E, mesmo tendo apenas os 45 dias de campanha para conseguir passar nossa mensagem e propostas, não tenho medo de encarar mais este desafio, uma vez que é nosso compromisso mudar as coisas neste país não com discursos, mas sim com atitudes”, encerrou.