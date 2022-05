A professora Janete Maria Warta, diretora regional do Sindicato Estadual de Professores (SINPROF) no Cone Sul de Rondônia, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quarta-feira, 11, para esclarecer a competência e extensão da representatividade da entidade e comentar a respeito da campanha de filiações na região.

Janete informa que o SINPROF foi criado em abril de 2015 em nível nacional em Brasília (DF), no mesmo ano implantado em Rondônia e desde 2016 com atuação em Vilhena e no Cone Sul.

Mostrando certidão emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, da Secretaria de Relações do Trabalho, Janete esclarece que a entidade tem por objetivo a representatividade específica de professores do ensino fundamental e médio, da rede pública de ensino nas esferas municipal, estadual e federal em municípios de Rondônia, incluindo Vilhena e os outros seis do Cone Sul. “A certidão é como se fosse o ‘nascimento’ do SINPROF, o documento base sindical, para representar a categoria específica dos professores”, afirma.

Ela também informou sobre a campanha de filiação à entidade. “A Constituição Federal é clara quando garante que a filiação sindical é livre. Ou seja, não é obrigatório. Por ter atuação municipal em Vilhena, o SINPROF, desde dezembro, foi procurado por professores. Com a campanha de filiação, estamos caminhando juntos nesse compromisso de acolher os professores de Vilhena e lutar pelas demandas específicas. Há leis específicas para os professores, tais como recursos públicos próprios destinados á categoria. Não nos consideramos uma entidade especial ou diferente do que qualquer outro. Nós somos servidores públicos e queremos respeito quanto profissionais”, analisa.

Janete informou também que nessa terça-feira, 10, ocupou a tribuna da Casa de Leis, durante a sessão ordinária, para explicar as ações do SINPROF, além de visitar gabinetes dos parlamentares, e protocolar ofícios se colocando à disposição para participar de reuniões referentes à categoria. “Queremos ajudar nas questões específicas dos professores”, salientou.