Na tarde desta quinta-feira, 12, um sitiante da linha 3 km 2, 2ª para 3ª eixo, enviou um vídeo para a redação do Extra de Rondônia, onde mostra uma vaca de sua propriedade que foi morta a tiro no meio do pasto.

O Extra de Rondônia conversou com a vítima, no qual contou que se ausentou da propriedade na última sexta-feira, 6, retornando no domingo, 8.

Contudo, na manhã de segunda-feira, 9, o sitiante foi conferir o gado como de costume e encontrou a vaca da raça Nelore morta com um tiro na cabeça.

Ainda segundo o sitiante, a vaca tinha um bezerro de quatro meses. Ele deduz que o criminoso matou para carnear, mas por algum motivo, não conseguiu o intento.

Todavia, o agricultor relata que há algum tempo seu vizinho de propriedade também foi vítima desse mesmo crime, só que os bandidos carnearam o animal e levaram a carne, deixando só a carcaça.

O sitiante procurou a delegacia de Polícia Civil e registrou a ocorrência.

