De 23 a 28 deste mês, o Governo de Rondônia terá a sede na cidade de Ji-Paraná, região central do Estado, durante a realização da 9ª Feira Internacional Rondônia Rural Show Internacional, que se transformou numa tradição dentre os grandes eventos do Estado, com reconhecimento internacional como uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, para o orgulho do povo rondoniense.

De acordo com a Lei Estadual n° 5.340, de 11 de maio de 2022, no período de 23 a 28 de maio, todos os atos de gestão do Governo de Rondônia, portanto, serão exarados a partir da sede do Governo Estadual, instalada na área da Rondônia Rural Show, onde funcionarão todos os órgãos da Administração Estadual, e de modo especial, as secretarias de Finanças (Sefin) e Agricultura (Seagri), da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e Agência de Defesa Agrosilvopastoril de Rondônia (Idaron), que terão estrutura completa para atender a todo segmento e visitantes da feira.

POTENCIAL INDUSTRIAL E TECNOLÓGICO

A Rondônia Rural Show Internacional é considerada a maior feira de agronegócio e tecnologia da região Norte e está entre as maiores do País. O evento é uma vitrine que mostra a potencialidade do Estado como um exemplo de força na agropecuária do Brasil, enquanto apresenta tudo o que há de novidade industrial e tecnológica para o setor, além das grandes oportunidades que abre para firmar parcerias e realizar bons negócios.

Por tudo isso, a Rondônia Rural Show atrai muitos visitantes e é concorrida pelas maiores indústrias do agro, que desejam mostrar o que produzem para melhorar o desempenho das atividades do campo. Entre os interessados na Feira, além de vários estados brasileiros, que já confirmaram participação, deverão estar presentes no evento representantes de várias embaixadas sediadas no Brasil, entre elas: Bolívia, Chile, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, Indonésia, Singapura, Peru, Malásia e outras, muitos já confirmados, todos interessados em conhecer o segredo do sucesso rondoniense no agro.

Projeto do Governo de Rondônia para impulsionar cada vez mais o desenvolvimento do agro e ampliar seus mercados, a Rondônia Rural Show Internacional tem a marca da Secretaria da Agricultura – Seagri, Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater e da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril de Rondônia – Idaron.

Outros órgãos também têm relevante importância na realização da RRS Internacional, a exemplo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos – Seosp, Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, Secretaria da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec e Secretaria do Desenvolvimento Econômico – Sedec, além do apoio de órgãos como Controladoria Geral do Estado – CGE, Ouvidoria Geral do Estado – OGE, Departamento Estadual de Trânsito – Detran, Polícia Rodoviária Federal – PRF, Polícia Militar de Rondônia – PM, Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia – CBM e administração da Prefeitura de Ji-Paraná.