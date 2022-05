Cotado para ser candidato a prefeito caso haja eleição suplementar municipal em Vilhena este ano (leia mais AQUI), o futuro presidente da Câmara de Vereadores, Samir Ali (PODE), conversou sobre o assunto na manhã deste sábado, 21, com a reportagem do Extra de Rondônia.

Em primeiro lugar, ele manifestou descrença acerca de haver mesmo a eleição suplementar, dado o tempo em que o processo vem se arrastando. “Eu já nem estou acreditando que haverá mesmo essa eleição”, disse.

Além disso, Samir afirma que não deseja que ocorra nova eleição na cidade. “Sem entrar no mérito da questão judicial, mas pelo fato de que isso tumultua a administração e Vilhena está sofrendo com essas constantes quebras da normalidade institucional”, argumenta.

Em todo caso, apesar do assédio e incentivo de apoiadores, não é esse o projeto político do vereador neste momento. “Quero assumir a presidência da Câmara no início do ano que vêm e passar por esta experiência antes de concorrer a prefeito, um sonho e projeto que eu tenho para o futuro e não escondo de ninguém”, declarou.

Em seu ponto de vista, ocupando o comando do Legislativo, é um “passo natural” buscar meios legítimos e apoio para tentar chegar ao Executivo. “Mas é preciso subir um degrau de cada vez, no momento certo”, finaliza.