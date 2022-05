A nona edição da Rondônia Rural Show foi aberta hoje pela manhã (23) com a presença do Governador Marcos Rocha e diversas autoridades e lideranças e grandes atores do setor produtivo. O Sebrae em Rondônia está presente mais uma vez com parceiros de grande valor dentro da cadeia produtiva do Agronegócio. A 9ª Rondônia Rural Show acontece de 23 a 28 deste mês, em Ji-Paraná.

Realizada presencialmente após dois anos de ausência devido à pandemia, a Rondônia Rural é um evento do Governo de Rondônia, através da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), Empresa Autárquica de Extensão Rural Emater e da Agência Estadual de Sanidade Agrosilvopastorial (Idaron). Uma grande iniciativa que se configura como uma das maiores vitrines do agronegócio da região Norte.

O Sebrae conseguiu congregar grandes instituições federais para estarem de mãos dadas durante os 6 dias de evento. São coexpositores o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), A Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e a Agência Nacional de Exportação (Apex Brasil).

Fruto de outras parcerias, em especial quando da realização do Conecta Sebrae – Agrolab Amazônia, evento virtual que preencheu a lacuna deixada pela ausência de eventos presenciais, como a própria Rondônia Rural, por exemplo, e essas importantes entidades embarcaram nessas iniciativas que vem trazendo grande apoio para o setor produtivo, em especial para o pequeno empreendedor.

O foo do Sebrae parceiros é trabalhar ações de apoio e fomento junto às cadeias produtivas prioritárias do Estado de Rondônia. Culturas como Café, Cacau, Leite e Peixe são consideradas para as instituições como estratégicas no desenvolvimento não apenas do Estado mas da região. Com uma visão de futuro para promover a melhor produtividade e competitividade e disseminando a cultura da internacionalização será possível transformar realidades.

A programação do estande do Sebrae inclui palestras, oficinas, orientações, degustações e muito networking em rpol do desenvolvimento do setor produtivo.

