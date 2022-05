Nesta sexta-feira,27, a deputada estadual, Rosangela Donadon (União Brasil) acompanhou o serviço de recuperação da Linha C 90, e Linha C 85 do município de Alto Paraíso, que está sendo realizado graças a uma emenda destinada pela parlamentar no valor de R$100 mil. A deputada visitou a obra acompanhada pelo seu assessor Mizael Lago e do vereador Valmir dos Santos.

Com o recurso destinado pela deputada Rosangela Donadon está sendo realizado a recuperação das estradas com patrolamento e cascalhamento, no total serão recuperados cerca de 10 quilômetros de estradas vicinais no município.

Rosangela Donadon agradeceu ao prefeito João Pavan pela parceria e por ter aceitado o recurso que está sendo investido para melhorar as estradas vicinais beneficiando assim a população.

Rosangela Donadon ressaltou que investir na recuperação das estradas vicinais é fundamental, pois através delas é que a produção agrícola e pecuária é escoada. Além disso, com a recuperação, os moradores da região poderão trafegar com segurança para seus trabalhos e estudos.

“É muito bom ver o serviço de recuperação das estradas vicinais de Alto Paraíso sendo realizado, pois vai beneficiar a população que precisar utilizar as vias para trafegar e escoar a produção agrícola. Meu compromisso é trabalhar em prol da população de Rondônia”, destacou a deputada que reafirmou seu compromisso com Alto Paraíso, e ressaltou que está à disposição para auxiliar no que for necessário.