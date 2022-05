Para a partida foi designado o árbitro mineiro Antônio Márcio Teixeira da Silva, que será auxiliado pelos rondonienses Valdebranio da Silva e Joverton Wesley de Souza Lima, enquanto que o quarto árbitro será o também rondoniense Maicon Pessoa de Souza.

Na classificação, as duas equipes dividem a vice-liderança do grupo A1 com 11 pontos, porém o clube acreano está a frente do rondoniense por ter melhor saldo de gols (5 contra 3).