A Comissão de Arbitragem da FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) divulgou na quinta-feira, 2, os árbitros e assistentes para a primeira rodada do Campeonato Rondoniense Sub-20.

A primeira rodada inicia no sábado com dois jogos, a partir das 15h45 (horário de Rondônia). O Real Ariquemes enfrentará o Genus no estádio Gentil Valério, em Ariquemes, com arbitragem de Maicon Pessoa de Souza. Já o Guaporé encara o Vilhenense no estádio Cassolão, em Rolim de Moura, com arbitragem de Edevaldo José Ferreira.

No domingo, às 15h45 (horário de Rondônia), o Pimentense duela com o Ji-Paraná no estádio Luizinho Turatti, em Espigão d’Oeste, com arbitragem de Jaelson Ferreira Lima.

Já na quarta-feira, às 15h45 (horário de Rondônia), Porto Velho e Rondoniense travam duelo que fecha a rodada de abertura com arbitragem de Fledes Rodrigues Santos.

JOGO: REAL ARIQUEMES X S. C. GENUS

DATA: 04/06/2022 (sábado) às 15h45

ESTADIO: GENTIL VALERIO – ARIQUEMES

ARBITRO: MAICON PESSOA DE SOUZA – CBF

AA1: JOVERTON WESLEY S. LIMA – CBF

AA2: DAVI DA SILVA OLIVEIRA – CBF

4ªA: SALVINO DA ROSA SILVA– FFER

DELEGADO: TERESA APARECIDA DA FONSECA

JOGO: GUAPORÉ X VILHENENSE

DATA: 04/06/2022 (sábado) às 15h45

ESTÁDIO: CASSOLÃO – ROLIM DE MOURA

ÁRBITRO: EDEVALDO JOSÉ FERREIRA – CBF

AA1: CICERO DILCKER DA SILVA – FFER

AA2: ROSILDO APARECIDO ALEXANDRE – FFER

4ªA: VALMIR OLIVEIRA DA SILVA – FFER

DELEGADO: NÉDIO BRATTI

JOGO: PIMENTENSE X JI-PARANÁ

DATA: 05/06/2022 (domingo) às 15h45

ESTÁDIO: LUIZINHO TURATTI – ESPIGÃO D’OESTE

ÁRBITRO: JAELSON FERREIRA LIMA – FFER

AA1: RENATO APARECIDO REIS – CBF

AA2: OSMAR ASSUNÇÃO DE SOUZA – FFER

4ªA: MEZEQUE GUIMARAES DA ROSA – FFER

DELEGADO: PATRÍCIA MARIANO CAMPOS

JOGO: PORTO VELHO X RONDONIENSE

DATA: 08/06/2022 (quarta-feira) às 15h45

ESTÁDIO: ALUIZIO FERREIRA – PORTO VELHO

ÁRBITRO: FLEDES RODRIGUES SANTOS – CBF

AA1: REGINALDO ALVES DE MELO – FFER

AA2: FRANCISCO ERISMAR FERREIRA – FFER

4ªA: DIEFERSON SILVA BRAZ – FFER

5ºA: ACLESSON MOREIRA LEITE – SINDARFER

DELEGADO: SERVILIO PATRICIO DE OLIVEIRA