A mulher foi sequestrada por volta das 20h horas da ultima quarta-feira, 9. Leia (AQUI).

Ela estava vindo da cidade de Pimenta Bueno. Segundo a Polícia Militar, ela foi abordada por 3 homens, amarrada e jogada em um veículo de cor prata.

Na madrugada ela foi levada para um areal da cidade, onde os homens atiraram pelo menos 5 vezes na cabeça e no corpo da jovem.

Ela foi socorrida com vida até um hospital da cidade, no caminho ela identificou as pessoas e o carro utilizado no crime e chegou a dizer que isso aconteceu porque ela estava “rasgando a camisa” termo utilizado pelos faccionados para pessoas que largam a facção.

Hoje pela manhã 4 homens foram levados até a delegacia de Policia Civil. Eles são suspeitos de participar dessa tentativa de execução.

A polícia também encontrou o carro que possivelmente foi utilizado no crime.