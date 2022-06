Na madrugada desta quinta-feira, 9, a Polícia Militar (PM) de Cerejeiras com apoio do Canil de Colorado do Oeste, Força Tática e Serviço de Inteligencia, apreenderam cerca de 326 quilos de substancia análoga a cocaína, em Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da PM de Cerejeiras fazia barreira no trevo da 4ª Eixo, que dá acesso a Pimenteiras do Oeste e Corumbiara, quando os militares observaram um caminhão que trafegava pela rodovia sentido Cerejeiras.

Foi dada voz de parada ao motorista, que sinalizou que iria encostar, porém, o mesmo empreendeu fuga, com isso, foi feito acompanhamento com giroflex e ordens para que o condutor parasse, mas o mesmo não obedecia.

Contudo, após aproximadamente cinco quilômetros de perseguição, o motorista abandonou o caminhão ainda em movimento e fugiu. O caminhão saiu da pista e atolou as margens da via.

Na fuga, o motorista deixou dentro da cabine do caminhão um boné, um celular, um par de chinelos, carteira com documentos pessoais e R$ 7.795,00 em dinheiro.

À primeira vista, o caminhão estava vazio, mas foi observado pelos militares que na carroceria havia parafusos e polcas novas, dando a entender que naquele tinha sido mexido a pouco tempo.

Com isso, foi pedido apoio ao Canil de Colorado que mandou o cão treinado para farejar se havia drogas no veículo.

O cão apontou exatamente o local onde havia os parafusos e polcas novas. Com isso, o assoalho foi arrancado e encontrado 300 tabletes de substancia aparentando ser cocaína pesando cerca de 326 quilos.