O Movimento Democrático Brasileiro (MDB), através do presidente do diretório estadual de Rondônia, deputado federal Lúcio Mosquini, anunciou mais um nome para concorrer a uma vaga na Câmara Federal. Trata-se do advogado Rafael Maziero, de Vilhena.

Maziero nasceu em Vilhena, lugar onde sempre morou e filho de pioneiros da região do Cone Sul. Além de advogado, Rafael já exerceu mandato de vereador na legislatura 2017/2020.

Agora em 2022, Maziero decidiu colocar seu nome à disposição do partido para disputar uma vaga de deputado federal por Rondônia.

Através de sua assessoria, Mosquini anunciou que estará em Vilhena na próxima sexta-feira, 17, participando de uma cerimônia de lançamento da pré-candidatura de Rafael Maziero, que acontecerá no auditório do Hotel Vizon, com início previsto para as 19hs.