A Policia Civil (PC) de Cacoal cumpriu três mandados de prisão temporária contra membros de uma facção criminosa, as investigações apontam os suspeitos como “executores”, funcionários do crime que executam pessoas no tribunal do crime.

A inteligência da policia conseguiu identificar eles após uma moto ser encontrada carbonizada no mês passado.

MOTO CARBONIZADA

O crime aconteceu no dia 19 de maio deste ano. Na data, a Polícia Militar encontrou uma motocicleta carbonizada no bairro Paineras, em Cacoal, que pertencia à uma vítima de tentativa de homicídio ocorrida na noite anterior.

Segundo a polícia, no momento do atentado, os executores disseram a vítima que ela seria queimada viva, ele então correu e deixou sua motocicleta para trás, não sendo localizada nem pelos suspeitos, nem pelos próprios policiais.

Com informações de moradores e testemunhas a polícia identificou os homens.