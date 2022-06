Conhecido em Vilhena por sua atuação na secretaria municipal de Saúde na gestão de Rosani Donadon, o coronel aposentado da Polícia Militar de Rondônia, Marco Aurélio Blaz Vasques, esteve esta semana na cidade “Portal da Amazônia” para ‘fazer contatos e conversar com amigos” a respeito de sua pré-candidatura a deputado estadual pelo PL.

Em visita à redação do Extra de Rondônia, ele falou que o novo projeto político surgiu após dialogar com sua família e apoiadores no sentido de concorrer, desta vez, de forma mais planejada e organizada, pois nas outras campanhas em que se lançou candidato isso aconteceu de outra forma, e é preciso aprender com as experiências.

Ele também conta que sua decisão de competir se deve a percepção de que o meio político atual está trabalhando focado em obras e empreendimentos materiais, deixando o bem-estar das pessoas em segundo plano.

Sendo profissional da área da saúde, por ser Cirurgião-Dentista, Vasques afirma que o setor vem sofrendo enorme retrocesso em Rondônia, tanto no que diz respeito a prestação de diversos tipos de atendimentos como também pela evasão de profissionais especializados que estão deixando o Estado.

Assim, ele pretende usar sua experiência tanto como profissional do setor, quanto como gestor de saúde pública, com passagens pelas prefeituras de Cacoal, Vilhena e Ji-Paraná no comando de secretarias municipais do setor, para trabalhar em focado nesta questão.

IRONIZA EX-SECRETÁRIO E ANALISA GESTÃO DE CACOAL

O pré-candidato enumera problemas existentes tanto em Cacoal quanto na capital, e ironiza as afirmações do ex-secretário de Saúde do Estado, Fernando Máximo, que costuma falar que a saúde em Rondônia melhorou 100%. “Só se for numa Rondônia que existe apenas em seu imaginário”, afirma.

Vasques comentou a administração da Cacoal, que ele disputou nas eleições de 2.020, afirmando que vê muita disposição e vontade de trabalhar por parte do prefeito atual, Adailton Fúria (PSD), porém enxerga o início de problemas e insatisfação popular, “o que lhe causa desgaste, naturalmente”.

R$ 2,5 MILHÕES PARA HR DE VILHENA

Sobre o setor que geriu em Vilhena na gestão de Rosani Donadon, ele fez um balanço positivo de sua permanência no cargo, afirmando que naquele momento havia uma necessidade enorme de planejamento, renovação e investimentos.

“Mesmo assim, apesar do pouco tempo em que ficamos e das muitas críticas que recebemos, deixamos um legado importante, com setores organizados, muitos investimentos em termos de equipamento, recuperação da frota, valorização dos servidores e melhorias, além de recursos assegurados para avanços que acabaram sendo executados pela administração que veio depois, caso por exemplo dos R$ 2,5 milhões que obtivemos em emenda parlamentar para a ampla reforma que foi feita no Hospital Regional”, elencou.

São essas e outras experiências e ações bem-sucedidas que o pré-candidato quer dar continuidade em âmbito maior, buscando soluções para o Estado, e que irá apresentar como propostas no período da campanha eleitoral, sendo realmente confirmado como candidato.

“Agora estamos ouvindo as pessoas para elaborar nosso programa de trabalho, e estando realmente aptos a concorrer após a convenção queremos fazer uma campanha propositiva, baseada em planejamento e propostas coerentes com as necessidades de nosso Estado”, explicou Vasques.