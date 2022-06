A Sicoob Credisul, cooperativa de crédito com sede em Vilhena, doou R$ 250 mil para instituições que prestam assistência social às famílias em vulnerabilidade social no estado do Mato Grosso.

A entrega oficial aconteceu na última quinta-feira, 9 de junho, no Palácio Paiaguás na capital Cuiabá.

O valor destinado é oriundo do recurso social do 7º Princípio – Interesse pela Comunidade, das unidades da cooperativa em Cuiabá e Várzea Grande (MT). A entrega aos representantes das instituições foi feita pelo diretor executivo da cooperativa, Vilmar Saúgo, juntamente com a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes.

As entidades beneficiadas com o recurso foram: Central das Organizações do Estado do Mato Grosso – Cordemato (R$ 130 mil); Associação Comunidade Valentes de Davi (R$30 mil); Associação de Moradores e Produtores Rurais do Rio da Casca (R$30 mil); Paróquia São José Operário – Diocese de Rondonópolis (R$30 mil); e Paróquia São João Bosco – Mitra Arquidiocesana de Cuiabá (R$30 mil).

Vilmar Saúgo reforçou o compromisso da Sicoob Credisul com as comunidades em que a cooperativa está presente. “As entidades escolhidas pela primeira-dama têm forte necessidade social, as escolhas foram muito felizes. Conseguimos atender milhares de pessoas com esse recurso. Isso faz com que a cooperativa vá além de uma instituição financeira e seja um agente de desenvolvimento social”.