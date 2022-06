Hoje, quarta-feira 15, véspera de feriado a melhor casa noturna sertaneja do Cone Sul de Rondônia, Old Ranch, está trazendo o show nacional com Bruno Reis & Thiago, a partir das 22h em Vilhena.

O espaço é conhecido por sempre oferecer um bom atendimento e show de artistas de renome, e desta vez não seria diferença, além da dupla, também terá o show de João Pedro & Fabrício e Jalis Júnior. A festa promete atrair grande público.

Para mais informações através do telefone (69) 98134-4990. Os ingressos comprados antecipadamente estão no valor de R$30, através do pix pelo mesmo número de telefone acima no nome de Eliton Costa ou pode ser adquirido na Diip Bar a partir das 17h.

Old Ranch está localizada na Avenida Major Amarante, 4229 – Centro.