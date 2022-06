A quinta edição do Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena, idealizado e organizado pela Sicoob Credisul, será aberta no próximo dia 5 de julho com muitas novidades.

Realizado no ano passado, excepcionalmente, no mês de setembro em razão da pandemia, este ano, o evento retorna à temporada normal, durante o mês de julho, com encerramento no dia 2 de agosto. O festival, que vem se consolidando como um dos principais eventos gastronômicos de Rondônia, traz diversas atrações com foco no tema da edição, “Sabores da Terra – Ancestralidade”.

A venda de ingressos para a tradicional festa de abertura, no dia 5, começa hoje. O valor do passaporte é R$ 50 (crianças de 4 a 10 anos pagam meia), e dá direito a saborear o menu preparado pelo chef Pedro Bagattoli, “Ossobuco com polenta ancestral”. Os pontos de vendas são os estabelecimentos participantes do festival (consulte a lista aqui) e no CTC Sicoob Credisul (de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; sábados das 8h às 12h). O valor do passaporte não inclui bebida. Após a apresentação da programação do festival, haverá o show “Elas Cantam Rock”, com Kátia Valléria e Gabi Shima.

A programação trará 25 atividades gastronômicas e culturais ao longo dos 29 dias de festival. Paralelamente, ocorre o circuito gastronômico, no qual os 25 estabelecimentos inscritos (restaurantes, bares, pizzarias, hamburguerias, cafeterias e docerias), irão disponibilizar em seu menu o prato criado exclusivamente para os dias do evento, com valores até R$ 49,90. O roteiro preza a valorização dos ingredientes culinários amazônicos e a criatividade na elaboração dos pratos. Quem degustar os pratos do festival poderá dar a sua nota pelo aplicativo Sicoob Sabor, e ajudar a eleger o Prato do Ano de cada categoria.

Dentre as atrações dessa edição está a chef Kalymaracaya Nogueira, integrante do povo Terena, do Mato Grosso do Sul, que fará uma aula-show no dia 22/07. Nascida na aldeia Bananal, é formada em Turismo e Gastronomia e pós-graduada em História e Cultura Indígena e Afro-Brasileira. Kaly já realizou eventos gastronômicos em diversas cidades do país e do exterior, divulgando a comida ancestral brasileira, com a utilização de ingredientes cultivados em sua aldeia. A chef se mudou com a família para Campo Grande, onde despertou o desejo pela gastronomia, assistindo programas culinários na televisão.

Outro chef convidado para o festival é Júnior Marinho, que comanda a cozinha do restaurante Juá, de Goiânia (GO). Nascido no Acre, filho de nordestinos, em sua trajetória já passou pelas cozinhas de Ian Baiocchi, Helena Rizzo e Rafael Costa e Silva. Em 2020, foi finalista do reality Mestre do Sabor, da Rede Globo. Júnior vai apresentar uma aula-show no dia 27/07 e no dia 29/07 irá comandar um dos tradicionais Jantares do Chef Black, ao lado de Luciane Castaman, cozinheira de mão cheia convidada.

As atrações contemplam atividades para as crianças, como as concorridas oficinas do Minichef, Corrida de Bebê (em fase de engatinhar), e uma novidade: o 1º GP de Velocípede, para crianças de 3 a 6 anos. Para crianças e adultos também terá um espetáculo inédito de Teatro de Bonecos, apresentando contos indígenas, e a Mateada Solidária com desfiles de cães de estimação e para adoção, em uma ação conjunta com a Casa do Chimarrão e a Associação Amor de 4 Patas.

O festival traz ainda oficinas para merendeiras, workshops de cinema, Boas Maneiras e Mesa Posta; a Feira das Coisas, com uma edição especial valorizando a produção da agricultura familiar da cidade; exibição de filmes, exposição e muita diversão. Como nos anos anteriores, as entradas para as atividades se esgotam muito rápido, então corra e já garanta o seu convite ou inscrição. Confira programação completa no site www.sicoobsabor.com.br.