O deputado estadual Luizinho Goebel (PSC), esteve visitando juntamente com o governador Marcos Rocha (União Brasil), a região de Vitoria da União no município de Corumbiara no Cone Sul do Estado.

A visita aconteceu na manhã desta sexta-feira,17, para fiscalizar as obras de pavimentação da RO-370, conhecida como “Rodovia do Boi”.

A estrada foi contemplada com 84 quilômetros de asfalto. A visita foi no trecho dos primeiros 40 quilômetros, de Corumbiara, sentido Parecis. A Rodovia do Boi, faz ligação ao distrito de Vitória da União, e vai receber os serviços de drenagem, sinalização rodoviária e construção de pontes de concreto.

Luizinho realizou no distrito da Vitória da União a entrega de uma escavadeira hidráulica. Segundo o parlamentar a escavadeira hidráulica será de grande importância para Corumbiara e irá fortalecer a agricultura familiar, além de ajudar e garantir comida na mesa e oportunidades de trabalho para os corumbiarenses e região.