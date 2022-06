Um motociclista identificado como Sandro Alves Guedis, de 41 anos, morreu na noite de sábado, 18, após perder o controle da moto que pilotava e bater na mureta de proteção (guard rail) na BR-435, próximo a Colorado do Oeste.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima conduzia uma moto CG 125 Titan, de cor vermelha, placa JYP-6230/Araputanga-Mato Grosso, trafega pela rodovia sentido Vilhena, quando teria perdido o controle do veículo e batido no guard rail.

No impacto com a grade de proteção sofreu fraturas, não resistiu e morreu no local.

O motociclista foi encontrado por populares que chamaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF).O local foi isolado para o trabalho da perícia e depois liberou o corpo para a funerária Center Pax fazer a remoção.

“O que é Guard Rail”

Uma mureta, grade de proteção ou ainda proteção/defensa metálica é uma proteção que geralmente aparece nas margens de pistas de automobilismo e em muitas estradas públicas.