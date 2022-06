Com uma vasta experiência no varejo, Max Pires é considerado hoje um “encantador de clientes” – apelido conquistado a partir do sucesso de seu curso “Garçom vendedor”, que foca no atendimento de excelência e aumento de vendas com qualidade.

Max está desde segunda-feira (20) em Vilhena, a convite do evento Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena e do Sebrae Vilhena, para ministrar seu curso para mais de 50 garçons e atendentes.

Max Pires é comunicador, palestrante, treinador transformacional, trainer em Programação Neurolinguística (PNL), especialista em técnicas de vendas e no atendimento ao cliente, e hoje possui inúmeros cases de sucesso com empresas renomadas. Sua formação já alcança mais de 13 estados brasileiros, além de Madrid e Portugal.

Com mais de 29 anos no varejo e diversos cursos profissionalizantes, Max se sentia incomodado com o nível do atendimento do ramo gastronômico. “Aquilo me chamava atenção, enquanto tínhamos treinamento de atendimento, sondagem e apresentação do produto, trabalhando com abordagem gentil, interessante e prestativa, os garçons não recebiam nada. Isso me fez customizar o método ‘Garçom Vendedor’, com cinco atitudes que causam impacto no cliente”, relembrou ele. Criado em 2015, o método faz com que o garçom aprenda a abordar, sondar, demonstrar, fazer vendas adicionais e “fãdelizar” seu cliente, diz o palestrante, usando o neologismo que adotou para descrever o grau de satisfação do cliente.

ONDE ESTÁ O ERRO?

Ao longo desses anos, Max aponta como maior erro dos estabelecimentos o uso do cardápio, pois faz com que o garçom apenas o deixe na mesa e desapareça, além de não gravar os produtos e nem conhecer os serviços mais a fundo, o que torna o atendimento frio e superficial. “Isso é comprovado. Ao pegar o cardápio as pessoas vão direto nos preços, perdendo toda a experiência gastronômica. Se perde ainda a possibilidade de recomendar um prato e o acolhimento humanizado. Ao ser despertado, o cliente acaba gastando até 40% a mais daquilo que compraria. Hoje a âncora é o QR Code que tira o papel do garçom e o transforma em um mero atendente. Fizemos um teste. Tem restaurantes que tirei metade do cardápio e estimulei a participação do garçom, e tivemos um significativo aumento das vendas”, explicou ele.

Max defende que o atendimento de excelência conta com gentileza, sondagem e honestidade na agilidade. O garçom deve estar bem apresentável, sua praça limpa e organizada, possuir uma abordagem encantadora, demonstrar conhecimento ao oferecer seus produtos e cativar o cliente a ponto de fazê-lo voltar. É preciso ainda ter um relacionamento mútuo com a casa, estabelecer uma comunicação precisa entre a cozinha e o salão, ter comprometimento, domínio do cardápio e saber que o cliente é quem paga seu salário.

O especialista acredita que os garçons desapareceram como profissão. Ao seu ver, a classe era mais unida, e hoje tornaram-se atendentes, não realizam treinamentos e há uma desvalorização da profissão por parte deles. “Antes eles construíam impérios, formavam filhos. Precisamos resgatar a percepção de sua profissão. Tento fazê-los sentirem a honra de exercer essa atividade, recuperar a autoestima, reconhecer que essa é uma profissão linda. Minha máxima é: ‘Vender é servir. Quem não vende para servir, não serve para vender’”.

EXPERIÊNCIAS MARCANTES

Seu curso é conhecido por transformar pessoas e empresas, entre essas formações alguns casos marcaram o palestrante. Um deles é de um garçom que após anos de conflito familiar decidiu pedir desculpas a seus parentes após participar da formação. “Logo no primeiro dia do treinamento fazemos dinâmicas para quebrar crenças limitantes e eles saem completamente encorajados. No dia seguinte do treinamento esse garçom nos deu esse depoimento. Foi fantástico e muito emocionante!”.

Entendendo a necessidade de servir bem e como a gastronomia é capaz de proporcionar experiências e despertar sentimentos, o 5º Sicoob Sabor ofereceu três dias de cursos para garçons e atendentes dos estabelecimentos gastronômicos inscritos no festival, que acontece de 5 de julho a 2 de agosto. Confira programação completa no site http://sicoobsabor.com. br/.