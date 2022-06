Nesta quinta-feira, 23, o juiz de Direito, Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa, do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO), determinou a suspensão da divulgação de pesquisa eleitoral feita pelo instituto Real Time Big Data, levantamento contratado pela Rede Record de Televisão.

O magistrado atendeu representação formalizada pelo Partido Liberal (PL), que argumentaram que “a pesquisa em comento não se mostra confiável, pois fora produzida sem a metodologia científica exigida pela Resolução TSE n. 23.600/19, uma vez que não apresenta informações sobre os bairros abrangidos pela pesquisa ou o nível econômico das pessoas entrevistadas”.

Na decisão, além de determinar a imediata suspensão da divulgação dos resultados, o magistrado fixou multa de R$ 1 mil por dia em caso de descumprimento da medida. Na referida pesquisa, a deputada federal Mariana Carvalho (Republicanos) lidera a corrida eleitoral ao Senado com 20% das intenções de votos.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, o ex-governador Daniel Pereira (Solidariedade), que tem parte do seu reduto eleitoral em Cerejeiras, e o juiz aposentado Léo Fachin (Avante), que atuou em Vilhena, ambos pré-candidatos ao Senado, comentaram a decisão judicial.

Daniel Pereira (PT) chamou a pesquisa de mentirosa e alertou os rondonienses para ficarem bem atentos.

“Quando essa pesquisa foi publicada, nos causou estranheza. Isso porque eu tenho acesso a pesquisas de outras fontes e, inclusive, a titulo de interesse pessoa, são feitos levantamentos de intenção de votos em Rondônia. As margens de erros sempre existem. As que são feitas com critérios científicos têm entre 98% de chances de dar certo, mas com margem de erro para cima ou para baixo. Agora, essa pesquisa divulgada nos trouxe estranheza, porque nos temos acompanhado os números para governador e ninguém, na atual conjuntura, tem as intenções de votos manifestas para ao primeiro colocado. E para o Senado, isto se repete. Curiosamente, dois pré-candidatos que estão se propondo a compor uma chapa aparecem liderança a pesquisa. É bom para o eleitor ficar bem atento. É uma pesquisa mentirosa. Acredito que a verdade vai prevalecer no Estado de Rondônia”, analisa.

Já Fachin parabenizou o juiz Edenir Sebastião pela decisão, afirmou que há pesquisas feitas ao bel-prazer de ‘A’ e ‘B’ e muitas feitas de acordo com a capacidade financeira e a disposição do candidato.

“Na verdade, toda pesquisa de intenção de votos, até porque ela precisa ser registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no caso de Rondônia e dos Estados, precisa atender a critérios que a lei determina de forma específica, tal como amostragem, público ouvido, região, e a empresa, inclusive, que faz essa pesquisa, tem que atender a todos esses requisitos, com estar devidamente legalizada. Até para evitar que essas pesquisas sejam umas grandes fraudes. Quando esses requisitos não são atendidos, naturalmente após levados ao conhecimento da justiça, e analisada a questão, como a metodologia e outros, deve sim retirada do ar e declarada inidônea. Foi o que o TRE fez, através do juiz Edenir Sebastião, dizendo que a pesquisa não atendia a critérios técnicos de uma amostragem confiável. Por conta dessa situação, determinou a suspensão da pesquisa como elemento de informação pública. Aliás, isso é muito importante porque a gente vê por aí certas pesquisas feitas ao bel-prazer de ‘A’ e ‘B’ e a gente saber que nos bastidores tem muitas pesquisas inventadas, feitas de acordo com a capacidade financeira e a disposição que o candidato tem de fraudar esses resultados. Parabéns ao Drº Edenir por essa decisão, independente de quem afeta ou não, por conta da falta de idoneidade da pesquisa”, observou.