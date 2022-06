A Iluminação do estádio de Colorado do Oeste foi reestabelecida, garantindo à população a realização de jogos no período noturno, além da utilização da pista de caminhada.

O investimento para a retomada da iluminação foi de R$ 93 mil, sendo R$ 70 mil de emenda do deputado Ezequiel Neiva e outros R$ 23 mil de contrapartida da prefeitura, numa parceria firmada com o prefeito Ribamar.

Ezequiel Neiva destaca a importância do investimento como incentivo ao esporte no município. “Sem iluminação os esportistas estavam impedidos de praticar atividades no estádio, tanto jogos quanto a utilização da pista de caminhada pela população em geral”, frisou o parlamentar.

O prefeito Ribamar agradeceu ao deputado Ezequiel Neiva pelos investimentos que o parlamentar tem realizado no município. No esporte, além da iluminação do estádio, o prefeito citou o recurso de R$ 350 mil para a construção de um campo com gramado sintético e outros R$ 65 mil para a compra de gramada a fim de atender o campo do Tiro de Guerra e o da chácara do município.