Um pouco mais de um mês do lançamento da ação, e com a presença do senador Confúcio Moura, Colorado do Oeste recebe hoje, 24, os equipamentos de informática e os insumos para a conectividade à internet que integram o acervo físico do Projeto de Informatização Escolar.

Formulado e custeado com Emendas do mandato do senador, no total, o Projeto beneficiará 22 municípios e serão investidos cerca de 21 milhões de reais.

O Projeto de Informatização Escolar é realizado em parceria com o Instituto Federal de Rondônia – IFRO e consiste na implantação de laboratórios de informática com computadores, impressoras e material tecnológico para que alunos, direção, pessoal administrativo, professores e alunos tenham acesso à tecnologia para realização de atividades escolares e extracurriculares. O senador afirmou que o projeto é uma contribuição do seu mandato para o exercício de educação de qualidade em Rondônia. “Eu venho falando que cada um deve fazer a coisa de acordo com o que é possível fazer. Eu tenho condição de fazer e estou fazendo, destinando recursos importantes para alunos da educação básica de 22 municípios do nosso estado”, enfatizou o senador.

Para Confúcio Moura, que tem na educação uma de suas prioridades, os processos de informatização escolar são muito mais do que uma vantagem em termos de operacionalização de tarefas, e sim uma necessidade urgente. Para ele, os resultados devem impactar diretamente na qualidade da educação, na medida em que os alunos da rede pública começam a alcançar as mesmas condições de qualquer estudante do mundo.

A diretora do Colégio Ângelo Angelin. Médice Aparecida Felipe, anfitriã do evento, agradeceu ao senador Confúcio Moura e ao IFRO pela entrega. “Vontade de fazer nós temos. Faltavam as ferramentas. Agora que elas chegaram, vamos fazer muito mais. Obrigado a todos”, agradeceu a diretora.

Por sua vez, a secretaria municipal de educação, Andreia de Souza Barbosa Lima, se disse muito feliz em ter o município de Colorado do Oeste como um dos beneficiários do Projeto de Informatização Escolar. “O Projeto está apenas começando. O que está sendo entregue é o primeiro passo. Quero conclamar os diretores, aos professores e todos os profissionais para que, juntos, possamos construir um novo momento na educação de Colorado do Oeste – e que possamos entrega à comunidade o melhor, o mais necessário. Obrigado senador Confúcio Moura!”, disse a gestora.

Ao fazer uso da fala, o representante do IFRO e assessor especial, Uberlando Tiburtino Leite, enfatizou o compromisso do prefeito Ribamar com a educação e estendeu o cumprimento à toda equipe do município. “A entrega dos equipamentos hoje é uma parte do Projeto de informatização Escolar. O uso que fizermos deles é o que definirá os resultados. Atendemos uma demanda do senador que, preocupado com a pandemia, nos convidou para executar esta ação. A pandemia nos mostrou que a tecnologia precisa entrar com muita força na escola, ou criaremos um apartheid educacional entre ricos e pobres. O que estamos fazendo aqui, a Coreia do Sul fez há décadas atras. Estamos atrasados. Mas, ainda é tempo. Vamos adiante!”, discursou Uberlando.

A vice-presidente da Câmara Municipal, Maria Marlucia de Almeida, em sua fala lamentou que parte das crianças do município tinham deixado a cidade. “O senador Confúcio Moura e o IFRO estão de parabéns. Ficamos felizes e agradecidos por Colorado do Oeste ser um dos 22 municípios comprovados. Parabéns aos servidores da educação do Município!”, cumprimentou a vereadora.

O prefeito José Ribamar, ao falar agradeceu ao senador Confúcio Moura pela parceria. “O senhor adotou uma postura elogiável no seu mandato. Essa é uma política que precisa de coragem. Não é política do voto, é de transformação. As crianças que receberão os benefícios do Projeto poderão se transformar em cidadãos. O seu trabalho é belíssimo. E sei que o Projeto tem começo, meio e fim. A tecnologia muda e o Projeto vai acompanhar essas mudanças. Nos temos feito a nossa parte, e vamos continuar fazendo. E saberemos ser gratos, fique certo, senador. Tenha certeza que o seu Projeto será um sucesso. Colorado é hoje o quarto município no IDEB estadual. Seremos o primeiro!”, afirmou o prefeito José Ribamar.

Ao fazer o discurso de encerramento, o senador Confúcio Moura enfatizou a necessidade e importância da tecnologia. “Gente, a tecnologia, a internet fazem parte do corpo humano. Se você não está conectado, você começa suar, dar tremedeira. Imagina você receber o salário e ir até o banco. Hoje você abre a internet e o dinheiro tá lá na conta. Até os aviões são conduzidos pela tecnologia. Estamos no século 21, não podemos deixar a educação parada no século 19. Não podemos ignorar que s crianças estão no século 21, enquanto os professores parados no século 19. Este Projeto se trata de uma semente, que adubadas por vocês criará um patrimônio imaterial, de posse de vocês. Quero que as escolas de Colorado produzam talento para Rondônia e para o Brasil. A sorte está lançada. Agora é com vocês. Boa sorte!”, concluiu o senador.