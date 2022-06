Eleito em 2.020 para administrar um dos Municípios mais problemáticos de Rondônia, Valteir Queiroz (Patriota) herdou uma gama de desafios que seria capaz de levar qualquer administrador à loucura.

Isso porque a instabilidade política de Candeias do Jamari faz com que ele seja o sétimo administrador do Município em apenas oito anos, com todas as consequências caóticas que tal situação apresenta.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, ele disse que recebeu uma administração totalmente desorganizada, com problemas em todos os setores e que o primeiro ano foi dedicado a estabelecer pilares de sustentabilidade à gestão, além de organizar a casa para dar um mínimo de retorna à expectativa popular depositada em seu trabalho.

Foi preciso estabelecer prioridades, firmar parcerias e trabalhar com afinco, mas Queiroz afirma que os resultados já começam a surgir. “Estamos com obras de recuperação de nossas vias urbanas, em cerca de 80% da malha viária, sendo que serão mais de 20 quilômetros de pavimentação serão totalmente refeitos, além de construir asfalto novo, levando dignidade ao nosso povo”, explicou.

Outro setor que está tendo uma atenção especial é a saúde, no qual o prefeito iniciou o mandato com todas as unidades de atendimento fechadas. “Conseguimos garantir atendimento médico em várias unidades, agora estamos recebendo a maior quantidade

de medicamentos que a cidade já teve nos últimos dez anos, e estamos reabrindo em trinta dias o complexo hospitalar Santa Izabel, que foi fechado para reforma há uma década e nunca mais funcionou. Reformamos a estrutura e estamos devolvendo ao nosso povo em poucas semanas”, garantiu ao Extra de Rondônia.

Há mais ações em desenvolvimento em outros setores, sempre correndo atrás de recuperar o tempo perdido, e o prefeito prefere ao invés de elencar estas iniciativas, ressaltar que elas só estão sendo possíveis de implemento graças a parcerias e apoios firmados como o Governo do Estado, a Prefeitura de Porto Velho, integrantes do Poder Legislativo estadual e federal, além de uma relação amistosa e produtiva com a Câmara de Vereadores.

“Mas quero ressaltar que nosso maior parceiro é o povo de Candeias do Jamari, que está confiando e contribuindo com essa administração, entendendo que a responsabilidade de enfrentarmos nossos problemas comuns é da coletividade, com cada um fazendo a sua parte. Sem este suporte popular não chegaríamos a lugar algum”, destacou.

Ele também ressalta a boa relação com o funcionalismo, onde sua administração investiu na valorização e recuperação de perdas, que faz com que os servidores se empenhem no trabalho e se dediquem ainda com mais disposição a prestar os serviços à comunidade para os quais estão contratados.

Finalizando, ele comentou a situação da ponte do Rio Preto, na área rural, onde recentemente aconteceu um grave acidente com a morte de crianças, garantindo que a estrutura velha está sendo totalmente substituída por outra melhor e mais segura, ainda de madeira, porém com condições de oferecer segurança e funcionalidade aos usuários.

Para o restante do mandato o prefeito promete “compromisso, empenho e dedicação plena no sentido de levar a dignidade e o respeito que a população de Candeias do Jamari tanto merece”.